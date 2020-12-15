عبدالله بن زايد: الإمارات و روسيا ترتبطان بعلاقات استراتيجية

انسامد - 15 ديسمبر - كانون الاول - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية ترتبطان بعلاقات استراتيجية شاملة وشدد على العمل المشترك بين البلدين الصديقين من أجل جعل منطقتنا ليست فقط آمنة و لكن أيضا مزدهرة وعصرية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده سموه مع معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى روسيا.



و أضاف سموه أنه "خلال فترة "كوفيد 19" اتضح لنا بصورة كاملة وشاملة أن العلاقة التي تربط بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام في السنوات القادمة".



