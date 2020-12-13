‎الإمارات ونيجيريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

أنسامد - 13 ديسمبر/ كانون الأول - وقعت دولة الإمارات وجمهورية نيجيريا الاتحادية مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية والقضائية والأمنية.



كما تهدف المذكرة أيضا لتشجيع التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين البلدين، وتبادل الخبرات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات، ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين.



جرت مراسم التوقيع في ديوان عام وزارة الخارجية النيجيرية بالعاصمة أبوجا، حيث وقع على المذكرة من جانب دولة الإمارات فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الإتحادية،فيما وقعها من الجانب النيجيري جيفري أونياما وزير الشؤون الخارجية.



ونقل السفير إلى معالي وزير الشؤون الخارجية النيجيري تحيات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.



المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية