الإمارات وبريطانيا تؤكدان التزامهما بتطوير شراكتهما

أنسامد - 11 ديسمبر/ كانون الأول - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة التزامهما المستمر بتطوير شراكتهما وتعزيز الحوار الإستراتيجي بين البلدين.



واتفق الجانبان في البيان المشترك الذي صدر بعد اجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، على زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والبحث والتطوير وتغير المناخ، وتعزيز كلا الاقتصادين، بما في ذلك التعاون عبر المجالات ذات الأولوية مثل علوم الحياة، والرعاية الصحية، وتقنيات المستقبل والابتكار الرقمي، والطاقة المتجددة، والفضاء، والبنية التحتية، والتعليم، والسياحة، والأمن الغذائي، والخدمات المالية والمهنية.



وأكد البيان الأثر التاريخي " لاتفاقية إبراهيم " الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، وأهمية إيجاد حلول سلمية للصراعات الجارية في المنطقة. كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع على أهمية القيم المشتركة، بما في ذلك التسامح والتعايش السلمي واحترام جميع الثقافات والأديان.



كما ناقش الجانبان أهمية التعاون في مكافحة جائحة كوفيد -19.



وأعربا عن التزامهما بتعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف والنظام الدولي القائم على القوانين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار.



المصدر: وكالة أنباء الإمارات