منتدى الفضاء العالمي .. شراكة إماراتية أممية

انسامد - 9 ديسمبر - كانون الاول - يشكل منتدى الفضاء العالمي - الذي تنطلق أعماله اليوم وتستمر على مدار يومين - منصة دولية هامة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وضمان الاستخدام العالمي الأمثل للاستكشافات الفضائية والعلوم والتكنولوجيا الخاصة بهذا القطاع الحيوي.



ويأتي انعقاد هذا المنتدى - افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي بتنظيم مشترك من وكالة الإمارات للفضاء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي - تجسيدا لجهود الدولة لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي وتبني أفضل الممارسات العالمية ضمن أنشطة القطاع خاصة مع الإعلان مؤخرا عن اتفاقية بين وكالة الإمارات للفضاء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لإنشاء مكتب دولي للأمم المتحدة في أبوظبي يعنى بشؤون الفضاء الخارجي والاستدامة.



وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي جانبا من أجندة عمل المنتدى وأبرز محاوره.



ويسعى منتدى الفضاء العالمي إلى تحفيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عبر تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات بين المشاركين وتحقيق المزيد من التعاون بين وكالات الفضاء في العالم وتعزيز الاستخدام العالمي الأمثل للاستكشافات الفضائية والعلوم والتكنولوجيا كأدوات رئيسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال.



ووفقا للعرض التقديمي للمنتدى .. فإن ما يقارب 80 دولة عضوا في الأمم المتحدة قامت بإنشاء وكالات فضائية وفي عام 2020 تم إطلاق أكثر من 1000 قمر صناعي في رقم قياسي لم يسبق تحقيقه فيما تظهر الأبحاث أن العلوم والتكنولوجيا الفضائية المبتكرة تعمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أجزاء كثيرة من العالم.



ويقوم مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي "UNOOSA" بدور بارز في الجمع بين جميع المعنيين بقطاع الفضاء في مختلف أنحاء العالم لضمان إتاحة فوائد الفضاء على نطاق واسع.



ويسعى منتدى الفضاء العالمي لهذا العام إلى تكثيف هذه الجهود وضمان تقديم فوائد الفضاء للجميع من خلال تسهيل تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون بين الوكالات لدعم أهداف التنمية المستدامة.



ويشهد المنتدى عقد العديد من الفعاليات وورش العمل التي تركز على موضوعات مختلفة ومنها دور الفضاء في معالجة تغير المناخ وتعزيز المشاريع الفضائية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتأثير قطاع الفضاء على الاقتصاد والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمستقبل المستدام في الفضاء.



وكانت وكالة الإمارات للفضاء قد أعلنت في شهر يونيو من العام الجاري توقيع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لإنشاء مكتب دولي للأمم المتحدة في العاصمة أبوظبي يعنى بشؤون الفضاء الخارجي والاستدامة والذي يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الدولة في المنطقة لدى المنظمات العالمية ذات الصلة ويعزز من قوتها الناعمة على الخارطة الفضائية.



وجاءت الاتفاقية في إطار حرص وكالة الإمارات للفضاء على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين وتعنى الاتفاقية بالتحضير والإعداد لمشروع إنشاء مكتب دولي للأمم المتحدة في العاصمة أبوظبي.



وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء واستدامة الأنشطة المختلفة انسجاما مع أهداف دولة الإمارات لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام وبما يتلاءم مع منطلقات برنامج الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.



وشكلت الاتفاقية إضافة هامة إلى جهود الدولة والأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالي استدامة الفضاء وتوسعة دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات في هذا المجال.



ومن المخطط أن يتمحور عمل المكتب في نطاقين رئيسيين الأول هو تعزيز دور قطاع الفضاء في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والثاني هو تطبيق معايير الاستدامة في بيئة الفضاء والأنشطة الفضائية وذلك على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.



ويسهم المكتب في توفير منصات تبادل التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال ودعم البحوث وتحليل التوجهات وتحديد أفضل الممارسات العالمية ضمن كافة أنشطة قطاع الفضاء ورسم الخطط والأجندات وبرامج بناء الكفاءات لتحقيق الاستفادة من إمكانات قطاع الفضاء في تسريع التنمية المستدامة.



يشار إلى أنه منذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014 تمكنت من إبرام شراكات مؤثرة وقوية مع أكثر من 50 وكالة فضاء إقليمية ودولية إضافة إلى شراكات مبرمجة على هيئة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع أكثر من 30 جهة خارجية ومحلية.



