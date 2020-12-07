سفارة الامارات في إيطاليا تقدم مساعدات للمتأثرين من الطقس

انسامد - 7 ديسمبر - كانون الاول - بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شرعت سفارة الدولة في روما في تقديم المساعدات الشتوية للأسر المتعففة والشرائح الضعيفة، في إيطاليا وجمهوريتي سان ماريو وشمال مقدونيا والتي يستفيد منها 15 ألف شخص في الدول الثلاث .



يأتي ذلك ضمن برنامج المساعدات الشتوية الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمتأثرين من تداعيات البرد والشتاء في 25 دولة حول العالم.



جرى تنسيق هذه المساعدات بين سفارة الدولة في روما وهيئة الهلال الاحمر الاماراتي، وجمعية الصليب الأحمر الايطالي وهيئات الدفاع المدني والهيئات الرسمية والجمعيات غير الربحية.



وعملت السفارة بالتعاون مع تلك الجهات المحلية، على وضع خطة توزيع تغطي المناطق المستهدفة كافة، لتصل هذه المساعدات الى الأسر الأكثر احتياجا، وتشمل أطياف النسيج المجتمعي كافة في هذه الدول.



و أكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن برنامج المساعدات الشتوية الذي يتم تنفيذه بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، يهدف إلى توفير احتياجات المتأثرين من البرد، وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس، وسوء الأحوال المناخية في فصل الشتاء.



وقال إن سموه يولي اهتماما كبيرا لأحوال هذه الشرائح، ويحرص على توفير متطلباتهم الأساسية خلال كل فصول السنة، إلا أن سموه يوجه دائما بتعزيز المساعدات الشتوية التي تقي المتأثرين سوء الأحوال المناخية نظرا لظروفهم الاستثنائية ووجودهم في مخيمات ومناطق تحتاج لتعزيز سبل التدفئة وحماية سكانها من الأمراض المصاحبة لفصل الشتاء.



و أضاف الفلاحي أن الهيئة عززت مساعداتها الشتوية هذا العام نسبة للظروف الصحية التي يواجهها العالم حاليا بسبب جائحة كورونا، لذلك كان لابد من توفير الظروف الملائمة للمستهدفين من برنامج المساعدات، وتعزيز سبل الوقاية لهم وحمايتهم من النزلات وأمراض الشتاء حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالجائحة.



و أشاد بروح التعاون القائمة بين الهيئة وسفارات الدولة في الخارج، لتعزيز جانب المساعدات الاماراتية للشعوب الشقيقة والصديقة، مثمنا دور سفارة الدولة في روما في توسيع مظلة المستفيدين من المساعدات الشتوية في إيطاليا وشمال مقدونيا وسان ماريو ، وتعزيز مبادرات الهلال الاحمر الإماراتي الإنسانية والتنموية في تلك الدول.



