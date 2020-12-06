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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
    أنسامد - 6 ديسمبر/ كانون الأول - أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم / الأحد / قبول أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجميع أعضاء حكومته، وذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.

    وأوضح الديوان الأميري الكويتي أن أمير الكويت كلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

    وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد تقدم باستقالته إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق اليوم الأحد.

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