تونس-كورونا:التلقيح يشمل 20 بالمائة من المواطنين

انسامد - 30 نوفمبر - تشرين الثاني - افاد مدير معهد باستور تونس الهاشمي الوزير اليوم الأربعاء ان وزارة الصحة تهدف الى ان تشمل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا 20 بالمائة من المواطنين في تونس من أجل التوصل الى تقليص عدد الاصابات والوفيات بهذا المرض، مؤكدا ان الأولوية ستكون لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن يتجاوز سنهم 65 سنة والعاملين في القطاع الصحي والقطاعات الحيوية على غرار الديوانة والجيش...



وقال الهاشمي الوزير خلال الندوة الصحفية الدورية للجنة العلمية لمجابهة كوفيد 19 بمقر رئاسة الحكومة، ان الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة تسعى الى بلوغ نسبة التلقيح 50 بالمائة من التونسيين اذا ما توفرت الامكانية في مرحلة لاحقة، بما سيمكن من السيطرة على انتشار الفيروس، متوقعا توفر التلقيح في تونس خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 مع وصول الدفعات الأولى من هذا التلقيح.



وذكر الهاشمي الوزير ان 13 تلقيح في العالم بلغت المراحل السريرية المتقدمة مشيرا في هذا السياق الى اعلان مجموعة من المخابر للنتائج الاولوية للتلاقيح، وهي نتائج هامة وفق تقديره باعتبارها توفر حماية لمستخدميها بنسبة تتجاوز 90 بالمائة.



واكد مدير معهد باستور تونس ان لجنة صلب وزارة الصحة مهتمة بالشان الصحي وتتابع عن كثب تقدم انجاز هذه التلاقيح على مستوى التطورات والنتائج الاولية للتلاقيح والاعراض الجانبية التي يمكن ان تتسبب فيها.



