الإمارات:الصحة، 1,283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنسامد - 28 توفمبر / تشرين الثاني / وام - تماشيا مع خطة وزارة
الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة
بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد
"كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 145,103
فحوصات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في
المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
و ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على
مستوى الدولة في الكشف عن 1,283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
المستجد من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية
الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 165,250 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس
كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 567 حالة.
و أعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و
مواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين
وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد
بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة
الجميع.
و أعلنت الوزارة عن شفاء 838 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و
تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة
منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 152,708.