الإمارات تعلن منح الإقامة الذهبية لفئات من المقيمين

أنسامد - 15 نوفمبر / تشرين الثاني - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم / الأحد / منح الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات، لفئات من المقيمين في الإمارات.



وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة في حسابه بموقع "تويتر": اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية : جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.



وأضاف أنه سيتم منح الإقامة الذهبية أيضا للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم، مشيرا إلى أن "هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات، والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".



