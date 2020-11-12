انطلاق اسبوع التصميم في دبي:9-14 نوفمبر

انسامد - 12 نوفمبر - تشرين الثاني - انطلق أسبوع دبي للتصميم 2020 في الفترة ما بين 9 نوفمبر و 14 نوفمبر في حي دبي للتصميم، إذ يغطي العديد من جوانب التصميم، بما فيها الهندسة المعمارية، والديكورات الداخلية، والوسائط المتعددة، والتصميم الجرافيكي. يُقبل الزوار على الفعاليات المجانية التي يقيمها اسبوع التصميم دبي، إذ يعتبر نقطة التقاء محبي التصميم والعاملين في ذها المجال أيضاً، فقد وصل عدد زوار مهرجان دبي للتصميم في عام 2018 قرابة 75 ألف زائر.



سيشهد اسبوع دبي للتصميم في نسخته الجديدة برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والأنشطة المميزة، إذ سيشتمل على العديد من المعارض والأعمال التركيبية والمتاجر المؤقتة في مركز الفعالية الرئيسي في حي دبي للتصميم، بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الحديثة عبر الانترنت، والتي يمكن الوصول إليها من مختلف أنحاء العالم، ومن ضمنها البرامج النقاشية الافتراضية والمعرض الرقمي الخاص بعلامات التصميم.



استجابةً لقيود السفر وقواعد التباعد الاجتماعي في الوقت الراهن، سيوفر اسبوع التصميم في دبي فرصاً إضافية جديدة للمجتمع الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز في المقام الأول على المواهب المحلية والإقليمية.



وصل عدد فعاليات اسبوع دبي للتصميم 2019 إلى حوالي 230 فعالية، ولا تقل فعاليات حي دبي للتصميم في نسخة هذا العام عن سابقتها، حيث ستتوفر مجموعة ضخمة من المعارض التي تعتبر بمثابة فرصة لا تفوّت للتفاعل والانخراط مع نخبة من مواهب التصميم في المنطقة وتبادل الخبرات معهم، بالإضافة إلى الحوارات التفاعلية التي ترسّخ مكانة دبي كعاصمة للإبداع في المنطقة. فيما يلي أهم فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2020: