الجزائر:تكييف مواقيت الحجر الجزئي و تأجيل الدخول الجامعي

انسامد - 10 نوفمبر - تشرين الثاني - اتخذ الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الأحد, جملة من التدابير تندرج في اطار تسيير الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا, أهمها تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي وتأجيل الدخول الجامعي, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الأعلى للقوات الـمسلحة, وزير الدفاع الوطني, وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا فيروس (كوفيد.19), الهيئة الصحية, اتخذ الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, جملة من التدابير, في إطار النظام المعتمد من طرف السلطات العمومية في مجال تسيير الأزمة الصحية, تتمثل في الآتي: - تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة (سا20) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (سا5) من صباح اليوم الموالي, بالنسبة للولايات المعنية بهذا الإجراء.



- تكييف قائمة الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي, وفق تطور الوضع الصحي لتنتقل من عشرين (20) ولاية إلى تسعة وعشرين (29) ولاية