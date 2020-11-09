نمو متواصل في قطاع التجارة الإلكترونية بالإمارات

انسامد - 9 نوفمبر - تشرين الثاني - توقعت دراسة مشتركة أجرتها اقتصادية دبي وشركة "Visa" العالمية تحت عنوان " مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020 " أن يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات مستويات متميزة من النمو المتواصل خلال الفترة المقبلة تزامنا مع الإقبال المتزايد بين المستهلكين على خيارات الدفع الإلكترونية وإدراك التجار لضرورة تعزيز حضورهم الإلكتروني خلال جائحة" كورونا".



وتتناول الدراسة نشاط السوق خلال الـ12 شهرا الماضية وخاصة التداعيات التي سببتها جائحة " كوفيد-19 "، مسلطا الضوء على أبرز التوجهات والرؤى المستقاة من بيانات معاملات " Visa " وكيفية ومواقع إنفاق المستهلكين إضافة إلى التحديات والفرص الجديدة التي نجمت عن الأزمة.



ووفقا لنتائج استطلاع " ابق آمنا " الذي أجرته " Visa " الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية بالشراكة مع اقتصادية دبي وشرطة دبي في يونيو 2020، قال 49% من المستهلكين المشاركين في دولة الإمارات إنهم أصبحوا أكثر إقبالا على التسوق عبر الإنترنت نتيجة الجائحة، حيث أصبح 3 من كل 5 /61%/ يفضلون الدفع لقاء مشتريات التجارة الإلكترونية باستخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية بدلا من الدفع النقدي عند الاستلام، حيث كانت الثقة المتزايدة في مستويات الأمان والسرعة والراحة التي توفرها المدفوعات اللاتلامسية من أبرز العوامل وراء تفضيلهم المتزايد للمدفوعات عبر الإنترنت.



وعلاوة على ذلك ساهمت البنية التحتية اللوجستية المتطورة وانتشار الحسابات المصرفية ودعم المدفوعات الرقمية والاعتماد المتزايد على منصات التجارة الإلكترونية بين تجار التجزئة والسياسات الحكومية الداعمة للابتكار وأنشطة ريادة الأعمال في دفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وكان لإطلاق عدة مبادرات منها "مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار" الذي أطلقته وزارة المالية بالغ الأثر في النهوض بهذا القطاع.



ونتيجة للتحول نحو الدفع عبر الإنترنت يتوقع للتجارة الإلكترونية أن تستحوذ على حصة أكبر من إجمالي قيمة معاملات الدفع باستخدام البطاقات في دولة الإمارات خلال العام 2020، وعند مقارنة المؤشرات الحالية بالقراءات السابقة للجائحة لوحظ ارتفاعا يتراوح بين 19,7 بالمائة و21,9 بالمائة في حجم معاملات الدفع الإلكترونية عبر منصات التجارة الإلكترونية، وهذه الأرقام مرجحة للارتفاع حيث يتوقع لمدفوعات التجارة الإلكترونية أن تقف وراء نحو 28,2 بالمائة من إجمالي قيمة معاملات الدفع باستخدام البطاقات في دولة الإمارات.



وتظهر نتائج الدراسة المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وشركة "Visa" أن المستهلكين في الدولة ما زالوا يفضلون الدفع باستخدام بطاقات الائتمان /حوالي 35 بالمائة من المعاملات/ في حين ارتفعت معدلات استخدام بطاقات الخصم للتسوق عبر الإنترنت بأكثر من 7 بالمائة بين عامي 2018 و2020 ما يعكس الثقة المتنامية بمعاملات الدفع الإلكترونية والنضوج في السوق.



وساهم تعزيز البطاقات بمزايا الترميز وحلول "انقر للدفع" من "Visa" بتشجيع المستهلكين على تكرار عمليات الشراء إضافة إلى ارتفاع وتيرة وسهولة التسوق عبر الإنترنت وبالتالي نمو معدلات استخدام بطاقات الائتمان والخصم كوسيلة للدفع.



