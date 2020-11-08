رئيس الامارات يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية

أنسامد - 8 نوفمبر / تشرين الثاني - هنأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه القادمة.



و ثمن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - في برقية تهنئة - العلاقات الاستراتيجية و التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة .



كما هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقيتين مماثلتين الرئيس الأمريكي المنتخب.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية