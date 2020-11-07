Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - من شركاء أنسامد
حرائق مجهولة السبب في الغابات بثماني ولايات جزائرية
    أنسامد - 7 نوفمبر /تشرين الثاني - أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر تواصل عملية إخماد حرائق الغابات في 8 ولايات جزائرية.

    وبحسب بيان للحماية المدنية الجزائرية فإنه منذ ليلة أمس سجلت ولايات تيبازة، الشلف، تلمسان، سيدي بلعباس، بجاية، تيزي وزو، وهران ومستغانم حرائق مهولة مجهولة الأسباب تعمل وحدات الحماية المدنية على إخمادها حتى الآن.

    وأضاف البيان أنه تم رفع حالة التأهب على مستوى عدد من الولايات التي شهدت حرائق الغابات من أجل إخماد النيران وحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم.

    وبحسب المدير العام للحماية المدنية الجزائرية العقيد بوعلاق بوعلام فأن عدد الحرائق المسجلة منذ ليلة أمس بلغت 20 حريقا في 10 ولايات.

    وقد لقي شخصان مصرعهما في ولاية تيبازة جراء تلك الحرائق فيما أصيب العشرات بالاختناق نتيجة الدخان الكثيف.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ايطاليا..وضع وبائي صعب واحتمال اغلاق جديد

    ألبوم الصور