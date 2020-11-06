بن زايد وبوريل يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أنسامد - 6 نوفمبر / تشرين الثاني - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي خلال اتصال هاتفي مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.



كما بحث بن زايد وبوريل عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في أوروبا والعمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في فرنسا وعدداً من الدول الأوروبية.



وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في إثيوبيا وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار فيها، واتفقا على أهمية استمرار المشاورات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.



وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على موقف دولة الإمارات الثابت في إدانة التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتضامنها مع دول العالم الصديقة في حربها ضده.



كما أكد بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية