مجلس الوزراء الإماراتي يقر الميزانية العامة لعام 2021

أنسامد في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني - أقر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم / الأحد / الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021 بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم.



وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء في صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد ٢٠٢١ بمصروفات تقديرية ٥٨ مليار درهم، مضيفا : مشاريعنا الوطنية الحيوية ستبقى مستمرة في ٢٠٢١.



وأضاف أن دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافيا في 2021، مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع ميزانية 2020 بكل كفاءة، ولديها كافة الأدوات لمواصلة كفاءتها المالية والتنفيذية في 2021.



من ناحية أخرى، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه تمت المصادقة على ٦ اتفاقيات دولية اقتصادية مع ٦ دول جديدة في القارة الافريقية، مضيفا: علاقاتنا مع القارة السمراء في تصاعد مستمر، ونحن ضمن المستثمرين الأكبر عالميا في مسيرتها الاقتصادية.



