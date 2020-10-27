برج خليفة يتزين بالهويةالجديدة لمبادرة الشيخة فاطمة للمرأة

انسامد - 27 اكتوبر - تشرين الاول - أضيء أمس برج خليفة في دبي - المبنى الأطول في العالم - احتفالا بالذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 في العام 2000 حول المرأة والسلام والأمن وهو قرار رائد دعت إليه في ذلك الوقت المنظمات النسائية والقياديّات حول العالم وأقر لأول مرة دور المرأة القيادي والفعال في تحقيق السلام والأمن الدوليين ومساهمتها في منع وحل النزاعات.



وكشف عرض برج خليفة - بهذه المناسبة - عن الهوية المؤسسية لـ "مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن" والتي أطلقت في أكتوبر الماضي، ويشير إطلاقها إلى دعم الإمارات المتنامي لأجندة المرأة والسلام والأمن من خلال بناء القدرات لتعزيز مشاركة المرأة في بناء السلام في منطقتنا العربية وحول العالم.



