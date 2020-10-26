انطلاق الملتقى الافتراضي رسالة سلام من الإمارات للعالم

انسامد - 26 اكتوبر - تشرين الاول - أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش دعم دولة الإمارات المطلق للقيم والمبادئ التي يدعو إليها إعلان الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة والتي تركز على التحول من حيز القومية، والصراعات، وعدم العدالة إلى ثقافة القوميات المتعددة، والسلام، والأمن لصالح البشرية جميعا.



وقال معاليه إن الإمارات واحدة من أكثر الدول سلاما، ورخاء، وتسامحا بين دول العالم، وهذا من إرث الوالد المؤسس ؛ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" كما أنها دولة متآلفة ومنفتحة تماما، حيث تفتح أبوابها للجميع بغض النظر عن الثقافة أو الدين أو العرق أو النوع أو الطائفة.



وأضاف " مرحبا بكافة قادة الطوائف الدينية المختلفة في دولة الإمارات للمشاركة في تقديم رسالة سلام من الإمارات العربية المتحدة إلى العالم من خلال هذا الملتقى".



جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية ضمن فعاليات الملتقى الافتراضي الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع قادة مختلف الاديان تحت عنوان "رسالة سلام من الإمارات الى العالم " وتحدث بجلسته الرئيسية عدد كبير من القيادات الدينية .



