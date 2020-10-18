السعودية تسمح بأداء الصلاة في المسجد الحرام

أنسامد- 18 أكتوبر/ تشرين الأول - سمحت السلطات السعودية، فجر الأحد، للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، في إطار خطة العودة التدريجية القائمة على الإجراءات الصارمة المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا.



وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و15 ألف معتمر في اليوم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي. بدأت المرحلة الأولى في 4 أكتوبر بعدد محدود من المصلين، فقط من داخل المملكة.



أدى المصلون صلاة الفجر في المسجد مع مراعاة الاحتياطات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي واستخدام سجاد الصلاة الخاص بهم.



