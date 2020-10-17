الإمارات تستنكر جريمة باريس: لا يمكن تبريرها

أنسامد - 17 أكتوبر /تشرين الاول - أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، استنكارها الشديد للجريمة النكراء في باريس ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددة على أن القتل جريمة "لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال"، وعلى رفضها الدائم لأشكال العنف كلها، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



جددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان.



وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت الجمعة أن رجلًا قتل إثر تلقيه طعنة أدت إلى قطع رأسه، في إحدى ضواحي العاصمة باريس، بينما أطلقت الشرطة النار على المهاجم. والضحية معلم بإحدى المدارس الإعدادية عرض في وقت سابق على تلاميذه رسومًا كاريكاتيرية للنبي محمد، في حصة دراسية حول حرية التعبير.



