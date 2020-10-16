لبنان يعول على الدور الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود

أنسامد- 16 أكتوبر/ تشرين الأول - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إن لبنان يعول كثيرا على الدور الأميركي الوسيط للوصول الى حلول عادلة خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.



جاء هذا خلال لقاء الرئيس ميشال عون مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، الذي أعرب عن أمله في إنجاز مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في اسرع وقت ممكن، والوصول إلى نتائج إيجابية.



من ناحية أخرى، نوه شينكر، بالدور الإيجابي الذي يلعبه الرئيس عون في مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا.



من جانبه، أكد عون أن العمل يجري حاليا من اجل قيام حكومة نظيفة تركّز على تحقيق الإصلاحات الضرورية، مشيرا إلى أن التدقيق الجنائي خطوة أساسية لاستعادة حقوق الدولة وإنهاض الاقتصاد.



