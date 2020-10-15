الجزائر تقرر فتح المساجد لصلاة الجمعة اعتبارا من 6 نوفمبر

أنسامد - 15 أكتوبر / تشرين الأول - قال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون قرر فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة اعتبارًا من 6 نوفمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ تعليق أداء صلاة الجمعة في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.



وأضاف بلحيمر، في تصريحات نقلها التلفزيون الجزائري، اليوم أن المساجد التي سيسمح فيها بأداء صلاة الجمعة هي المساجد التي تفوق طاقتها الاستيعابية 1000 مصل، مع الالتزام التام بالإجراءات الصحية الوقائية.



وأوضح أن المساجد ستفتح لأداء صلاة الفجر في الولايات الخاضعة لحظر التجوال، مع تغيير مواعيد الحظر المطبق حاليا من 11 مساء إلى 6 صباحًا، مشيرًا إلى أنه يستمر التعامل مع الوضع الصحي الحالي بمرونة وتكييف القرارات مع مستجدات الوضع الصحي.



وأشار إلى أن الحكومة تجدد تأكيدها على الصرامة في معاقبة مخالفي الإجراءات الصحية الوقائية المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا.



