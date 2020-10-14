عقارات دبي تحافظ على جاذبيتها مع استمرار تنافسية الأسعار

انسامد - 14 اكتوبر - تشرين الاول - أظهر سوق دبي العقاري مؤشرات واعدة تبشر باستقراره مع استمرار تنافسية أسعار بيع وإيجار العقارات وذلك تزامنا مع استئناف معظم الأنشطة التجارية في الإمارة.



جاء ذلك في التقرير الصادر عن موقعي "بيوت" و"دوبيزل" عن سوق عقارات دبي للربع الثالث من العام الجاري 2020 والذي أشار إلى أن معظم الأحياء السكنية المعروفة في دبي سجلت انخفاضات طفيفة في أسعار بيع وإيجار عقاراتها حيث لم تتجاوز نسبة الانخفاض 5 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد المعاملات والصفقات العقارية في معظم الأحياء السكنية البارزة في دبي ما يؤكد مكانة الإمارة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار العقاري ..في حين ساهمت القوانين الجديدة الصادرة عن حكومة دبي - بما في ذلك برنامج التقاعد في دبي الأول من نوعه في المنطقة والذي أطلقته دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالإضافة إلى تأكيد تاريخ إطلاق معرض إكسبو 2020 - في المحافظة على قطاع العقارات في الإمارة ضمن أكثر القطاعات العقارية نشاطا خلال الأشهر الماضية.



وبحسب البيانات التي أوردها التقرير توجه المشترون المحتملون نحو الأحياء القائمة في دبي بما في ذلك "المرابع العربية" و"قرية جميرا الدائرية" و"دبي مارينا" و"دبي لاند" التي تقع جميعها في مواقع استراتيجية بالقرب من المراكز التجارية والمدارس والمرافق الترفيهية ..كما ازداد توجه المستأجرين المحتملين نحو السكن في المناطق العائلية مثل "مردف" و"قرية جميرا الدائرية" و"جميرا" و"دبي مارينا".



من ناحية أخرى سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 8,137 معاملة عقارية في دبي خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري بقيمة إجمالية قدرت بمبلغ 17.1 مليار درهم مقارنة بـ 5,557 معاملة سجلت في الربع الثاني من العام ذاته ما يشير إلى وجود ازدياد في الطلب على العقارات بعد إجراءات تخفيف القيود الجزئي على التنقل المتبعة في دبي للحد من انتشار وباء فيروس "كورونا".



كما أشار التقرير إلى مساهمة برامج الإيجار بهدف التملك وعروض الإعفاء من رسوم الخدمات وخفض الرسوم الأخرى كالتي عرضها بعض المطورين العقاريين مثل "دبي الجنوب" و"ريبورتاج" العقارية في خلق المزيد من الفرص لأصحاب المنازل والمستثمرين والمستأجرين.



وفقا للبيانات الصادرة عن" بيوت" و"دوبيزل" استحوذت المرابع العربية على اهتمام المشترين والمستثمرين المهتمين بشراء الفلل الجاهزة في دبي خلال الربع الثالث من عام 2020 حيث انخفض متوسط سعر القدم المربعة فيها من 886 درهما إلى 869 درهما بنسبة 1.9 بالمائة ..فيما انخفض متوسط سعر القدم المربعة للفلل الجاهزة في "دبي لاند" - التي احتلت المرتبة الثانية كأكثر منطقة مرغوبة لشراء الفلل - من 641 درهما إلى 627 درهما خلال الربع الثالث من العام الجاري ..بينما بلغ متوسط سعر القدم المربعة للفلل في "نخلة جميرا" - التي تعد إحدى أكثر المناطق رقيا في دبي وأكثر تنافسية- نحو 2,032 درهما.



