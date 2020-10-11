لبنان يفرض الإغلاق التام على عشرات القرى بسبب كورونا

أنسامد- 11 أكتوبر/ تشرين الأول - أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية الأحد فرض تدابير عزل على 169 قرية وبلدة، وإغلاق الحانات والنوادي الليلية في جميع أنحاء البلاد في محاولة للتعامل مع الانتشار المتزايد لفيروس كورونا.



ومن المقرر أن يبدأ الإغلاق صباح الغد الاثنين وسيستمر حتى 19 أكتوبر على الأقل، بينما ستبقى الحانات والنوادي الليلية مغلقة حتى إشعار آخر.



وتأتي هذه الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم بعد أسبوع من قرار وزارة الداخلية إغلاق 111 قرية وبلدة حتى يوم غد، منها حوالي 80 بلدة تم تمديد اجراءات الاغلاق فيها.



وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 1388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 52.558، فيما ارتفع عدد الوفيات الى 455.



