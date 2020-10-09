الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الأردن لمكافحة كورونا

أنسامد- 9 أكتوبر/ تشرين الأول - أرسلت الإمارات اليوم طائرة مساعدات طبية ثانية تحتوي على 15 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن لدعم جهود 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار " كوفيد-19" .



وقال أحمد على محمد البلوشي سفير الإمارات لدى المملكة الأردنية : يأتي إرسال الطائرة الثانية من المستلزمات الطبية العاجلة اليوم تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم بها دولة الإمارات في دعم الجهود الوطنية في الدول العربية الشقيقة، وكذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين المبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد.



وأضاف أن هذه الشحنة هي الثانية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأردن، حيث سبق وأن أرسلت طائرة تحتوي على 12.4 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية خلال شهر يونيو الماضي، ساهمت في توفير الدعم للعاملين في القطاع الطبي، معربا عن أمله في أن تسهم الشحنة الجديدة في توفير المزيد من الحماية للعاملين في الرعاية الصحية ولا سيما في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية