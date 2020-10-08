تبون : السبيل الوحيد لإعادة بناء ليبيا هو الإنتخابات

أنسامد - 8 أكتوبر / تشرين الأول - قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن السبيل الوحيد لإعادة بناء الدولة الليبية يمر عبر تنظيم انتخابات، مهما كانت الصعوبات التي تواجهها.



وشبه تبون الحالة الليبية بـ«الجسم المنهار الذي يسعى الأطباء لتطعيمه بالأسبرين من أجل إنقاذه لكن دون جدوى» وذلك في مقابلة مع جريدة «لوبينيون» الفرنسية، يوم الأربعاء.



وبرأي تبون أن «الطريقة الوحيدة لإعادة بناء ليبيا هي الشرعية الشعبية، عن طريق تنظيم انتخابات مهما كانت الصعوبات». معتبرًا أنه لا يمكن أن تتم إعادة توحيد المؤسسات دون الاتفاق على شخص مشروع، ينتخب من قبل الشعب الليبي كله.



لكن رئيس الجزائر قال إن هذا الأمر «سيستغرق وقتا، ربما ثلاث أو أربع سنوات، لكن مرت 9 سنوات منذ أن عرضت الدول المهتمة بالشأن الليبي حلولاً صغيرة لم تقدم شيئًا، ولن تقدم شيئا على الإطلاق» حسب تعبيره