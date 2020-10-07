عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية إسرائيل في برلين

انسامد - 7 اكتوبر - تشرين الاول - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في برلين معالي غابي أشكنازي وزير خارجية دولة إسرائيل في أول لقاء بين وزيري خارجية البلدين.



وكان في استقبال سموه ومعالي وزير خارجية دولة إسرائيل لدى وصولهما إلى فيلا بورسيش مقر انعقاد اللقاء معالي هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.



جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومستقبل التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا والنقل والطيران والصحة والثقافة.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض الجانبان معاهدة السلام بين البلدين ودورها في فتح مسارات أكبر للتعاون بين البلدين وكذلك أهميتها في تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار بالمنطقة.



كما بحث سموه ومعالي وزير الخارجية الإسرائيلي مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتعاون المشترك بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات البحثية وتبني الفحوصات المتطورة للكشف عن الفيروس بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.



وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية البناء على معاهدة السلام بين البلدين من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.



وأشار سموه إلى أنه مع توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل يتطلع البلدان بتفاؤل إلى هذه الخطوة التاريخية من أجل تحقيق الازدهار والرخاء والتنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.



وأقام معالي هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية مأدبة عشاء تكريما للوزيرين والوفد المرافق لهما.



حضر اللقاء سعادة حفصة عبدالله العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وسعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.



