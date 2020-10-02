فريق بحثي من جامعة خليفة يطور جهازا محمولا لإجراء فحص كورونا

أنسامد- 2 أكتوبر/ تشرين الأول - طور فريق بحثي من جامعة خليفة الاماراتية جهازا محمولا لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد بحجم الهاتف الذكي ويمكن نقله من مكان لآخر بسهولة ويسر، ويتميز بفعاليته وسرعته في الحصول على النتيجة في مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة.



أشرف على المشروع البحثي الدكتور أنس العزام الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية والعضو في مركز الأنظمة الدقيقة بمشاركة الدكتورة حبيبة الصفار مديرة مركز جامعة خليفة للتكنولوجيا الحيوية والأستاذة المشاركة في الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة. كما ضم الفريق البحثي الدكتور وقاص وحيد والدكتور سويدا سيلان إلى جانب الباحث المشارك حسين كنوت.



ويمتاز جهاز الفحص ببساطته حيث يقوم برصد الفيروس من المسحة المأخوذة من الشخص المراد فحصه بشكل مباشر كما يشير تغير لون العينة إلى النتيجة فاللون الوردي يدل على أن النتيجة سلبية في حين يشير اللون الأصفر إلى أن النتيجة ايجابية.



ويتمتع الجهاز المبتكر الذي يخضع في الوقت الحالي لمرحلة التحقق في المرحلة الطبية بقدرته على كشف الفيروس خلال مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة مما يؤهله لإجراء الفحوصات السريعة بأقل تكلفة. المصدر : وكالة الانباء الاماراتية