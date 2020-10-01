الدفاع الجزائرية: ضبط إرهابي وآخر يسلم نفسه وتدمير 14 قنبلة

أنسامد - الأول من أكتوبر /تشرين الأول - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن ضبط إرهابي، وتسلم آخر نفسه، بالإضافة إلى تدمير 14 قنبلة في عدة ولايات خلال عمليات نوعية نفذتها قوات الجيش خلال أسبوع.



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "نفذت قوات الجيش خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري، عدة عمليات أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة للقوات المسلحة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة".



وأضاف البيان أنه تم توقيف الإرهابي عدي حمود المطلوب منذ 2005 في ولاية بومرداس (شمال) كما سلم الإرهابي بن ميلود بشير نفسه للسلطات العسكرية بورقلة، بالإضافة إلى ضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي وكمية من الذخيرة.



وأشار البيان إلى أنه خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من ولايات عين الدفلى وبومرداس (شمال) وتبسة وخنشلة وسكيكدة (شمال شرق) تم كشف وتدمير 14 قنبلة و 6 مخابئ تحوي مواد كيماوية ومواد غذائية وأغطية وأغراض أخرى.



وأضاف البيان أنه تم توقيف 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وعين قزام (جنوب) وسوق أهراس (شمال شرق) وتلمسان (شمال غرب) وبومرداس (شمال).



