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طيران الإمارات تستأنف خدمة عنتيبي ومسقط أكتوبر المقبل
    انسامد - 29 سبتمبر - ايلول - تستأنف طيران الإمارات خدمات الركاب إلى عنتيبي في أوغندا إبتداء من 1 أكتوبر المقبل ومسقط في سلطنة عمان 2 أكتوبر ليرتفع عدد المحطات التي تخدمها إلى 94 مدينة.

    ويتيح استئناف طيران الإمارات خدماتها تدريجيا عبر الشبكة لعملائها مزيدا من خيارات السفر وتوفر لهم ولموظفيها أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع مراحل السفر.

    وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات بين دبي وعنتيبي بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع أيام الأحد والخميس والجمعة ما يوسع شبكة خطوطها في أفريقيا لتغطي 20 وجهة ويتيح للعملاء إمكانية مواصلة سفرهم بسلاسة وسهولة إلى وجهات في أوروبا والشرق الأقصى والأميركتين والشرق الأوسط وغرب آسيا مع توقف قصير في دبي.

    وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات إلى مسقط يومي الأحد والجمعة.

    وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها إلى مسقط وعنتيبي بطائرات البوينج 777-300ER ويمكن الحجز على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات أوعن طريق وكلاء السفر أو مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات.

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