مجموعة الحبتور في دبي تعتزم فتح مكتب تمثيلي في إسرائيل

أنسامد - 20 سبتمبر/ أيلول - أعلنت مجموعة الحبتور في دبي اليوم / الأحد / أنها ستفتح مكتبا لتمثيلها في إسرائيل، مشيرة إلى إنه يجري الإعداد للإعلان عن عدد من مشاريع التعاون خلال الأيام المقبلة.



وكان خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، استقبل شلومي فوغل، أحد مالكي مجموعة "أمبا" ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور في دبي.



وتزامن الاجتماع مع توقيع اتفاقية السلام في العاصمة واشنطن بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020.



ونقل بيان المجموعة عن خلف الحبتور قوله : الفرص التي ستقدمها هذه الصفقة كبيرة لكلا الجانبين. أنا واثق من أن هذا سيفتح أبوابا جديدة ويؤدي إلى اقتصادات أقوى وتوثيق العلاقات الثقافية بين الشعبين ".



وتابع: منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، تلقّينا عدداً كبيراً من الاستفسارات والطلبات للتعاون في مجالات عدة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وصولاً إلى الزراعة والضيافة والتجارة، مضيفا : ثمة احتمالات وفرص لامتناهية متاحة أمام الطرفَين في مجالات عملنا المتنوّعة وكذلك في مجالات جديدة، ونريد أن نكون جاهزين للإفادة منها.



