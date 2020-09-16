الإمارات توقع معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل

انسامد - 16 سبتمبر - ايلول - وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم معاهدة السلام التاريخية مع دولة إسرائيل.



وقع المعاهدة نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعن جانب إسرائيل بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء.



و شهد هذا الحدث التاريخي - الذي جرى في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض - حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.



ضم وفد الدولة المشارك في مراسم التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية و معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وسعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية و سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وسعادة هند مانع العتيبة مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية و التعاون الدولي و عددا من المسؤولين.



