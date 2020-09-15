الإمارات تجيز الاستخدام لقاح كوفيد-19 لأفراد خط الدفاع الاول

انسامد - 15 سبتمبر - ايلول - أعلن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي كوفيد-19 من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير كافة وسائل الأمان لهؤلاء الأبطال وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.



وشدد ً على أن هذا الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص.



جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي تنظمها حكومة الإمارات لتناول كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وطرق التعامل معه من قبل فرق العمل المختلفة، حيث أكد معاليه أن القيادة الإماراتية قامت باتخاذ مجموعة متكاملة من القرارات الحكيمة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشارها في الدولة إذ سخرت كافة الجهود لدعم منظومة القطاع الصحي وتزويدها بكل ما تحتاجه وحرصت في ذات الوقت على تطويع التقدم العلمي المتحقق لإيجاد حلول فعالة ونهائية.



وأضاف معاليه أن انتشار الجائحة حول العالم أحدث ارتباكاً كبيراً وضع الأنظمة الصحية في اختبار وتحد صعب حيث تمثلت الصعوبة الأكبر في اتخاذ القرارات المصيرية القادرة على تمكين منظومة الرعاية الصحية من التعامل مع الواقع الجديد وتعزيز قدرتها في السيطرة والاحتواء على الفيروس وتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح، مشيداً بالرؤية المستقبلية للقيادة الإماراتية ورهانها الصائب على قدرة العلم على تجاوز هذا الوضع الاستثنائي.



وأكد العويس أن نتائج دراسات المرحلة قبل السريرية والمرحلتين الأولى والثانية أظهرت أن اللقاح آمن وفعال، فيما تسير المرحلة الثالثة بفاعلية والتي تضم عددا كبيرا من المتطوعين، كما تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، منوهاً أن هذه العملية تجرى تحت إشراف صارم من الفرق الطبية.



وأوضح معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع أن هذه الخطوات ترمي إلى المساهمة في الحفاظ على حياة الملايين من البشر وتوفير الرعاية الصحية للمصابين.



وخلال الإحاطة كشف الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، عن أحدث المستجدات المتعلقة بأرقام الحالات، فيما قدمت الدكتورة نوال الكعبي‎، رئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا، الباحث الرئيسي للمرحلة الثالثة للتجارب السريرية من اللقاح غير النشط لمكافحة كوفيد19، ملخصاً حول تطورات اللقاح المحتمل.



