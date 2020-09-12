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الإمارات تقدم 16 طن مواد إغاثية لليمن
    أنسامد - 12 سبتمبر /أيلول - قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 16 طنا من المواد الإغاثية إلى 1400 أسرة بمخيم الوعرة بمدينة الخوخة الساحلية باليمن،والتي فرت منذ 5 سنوات من مدن الحديدة والحوك والحالي والدريهمي وبيت الفقية وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى القمع الانقلابية الحوثية.

    وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم/ السبت/ أن دولة الإمارات تواصل مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني، في إطار جهودها الرامية إلى رفع المعاناة عن الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن.

    من جانهم تقدم أهالي المخيم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات و"هيئة الهلال الأحمر " على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة والدعم النوعي الذي يقدمه الهلال في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياتهم.

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