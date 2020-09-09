توقيع معاهدةالسلام بين الامارات واسرائيل في واشنطن

انسامد - 9 سبتمبر - ايلول - يتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر الجاري بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



تهدف الزيارة الي المشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل.



وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب سيستضيف حفل توقيع تاريخيا لاتفاقية أبراهام في 15 سبتمبر/أيلول في البيت الأبيض". واتفاقية أبراهام هي التسمية التي تم إطلاقها على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.



وتابع المسؤول إن وفدين رفيعين من كلا البلدين سيحضران حفل التوقيع، مرجحا أن يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وفد الدولة العبرية.



