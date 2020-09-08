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الإمارات تدين هجوما إرهابيا استهدف رجلي أمن في تونس
    انسامد - 8 سبتمبر - ايلول - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في الجمهورية التونسية، وأدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

    وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان أصدرته اليوم - أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

    كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.

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