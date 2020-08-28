الإمارات تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنسامد - 28 أغسطس /آب - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الجمعة تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراءها 79,680 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلي 68 الفا و901 حالة.



وأضافت في بيان لها أنه تم تسجيل شفاء 389 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلي 59 ألفا و861 حالة، فيما سجلت وفاة مصاب واحد بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 379 حالة.



