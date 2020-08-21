الإمارات تسجل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنسامد - 21 أغسطس /آب - أعلنت وزارة الصحة الاماراتية الجمعة تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 66,193 حالة.



وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم إجراء 82,191 فحص جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .



وتم تسجيل حالة وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 370 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 143 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 58,296.



المصدر : وكالة الانباء الإماراتية