طيران الإمارات تشغل رحلات خاصة إلى الهند

انسامد - 20 اغسطس - اب - أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل رحلات إجلاء إلى خمس مدن هندية اعتبارا من اليوم و حتى 31 أغسطس الجاري من أجل تسهيل سفر المواطنين الهنود في الدولة الراغبين في العودة إلى بلادهم وإتاحة الفرصة أمام المقيمين في الدولة والمتواجدين حالياً في الهند للعودة إلى الإمارات للالتحاق بعائلاتهم وأعمالهم.



وتسير طيران الإمارات الرحلات الخاصة إلى المدن الهندية الخمس كما يلي : بنغالورو أيام 21 و 23 و 25 و 28 و 30 أغسطس، وكوتشي أيام 20 و 22 و 24 و 27 و 29 و 31 ، و دلهي و مومباي رحلات يومية حتى 31 أغسطس الجاري وثيروفانانثابورام يوم 26 أغسطس الجاري.



وستعمل جميع الرحلات بطائرات البوينج 777-300ER والحجز متاح عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر وعلى المسافرين الامتثال لمتطلبات دخول وجهتهم النهائية حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.



وسيسمح فقط للمواطنين الهنود العالقين في دولة الإمارات بالسفر من دبي إلى أي من المدن الهندية الخمس.



وسيتاح السفر على هذه الرحلات لمواطني دولة الإمارات وكذلك للمواطنين الهنود الذين يحملون إقامة الدولة والحائزين موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي للمقيمين في دبي ومن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمقيمين في إمارات الدولة الأخرى.



كما عدلت طيران الإمارات مواعيد رحلاتها إلى سيالكوت في باكستان لتوفر للعملاء من خلال 7 رحلات أسبوعيا مواعيد أفضل لمواصلة سفرهم عبر دبي إلى مختلف محطات شبكتها الحالية المكونة من 75 مدينة عبر القارات الست.



واعتبارا من 22 أغسطس الجاري ستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 618" مطار دبي الدولي في الساعة 8:55 مساء وتصل إلى سيالكوت في الساعة 1:10 بعد منتصف الليل .. أما رحلة العودة "ئي كيه 619" فستغادر سيالكوت في الساعة 2:40 صباحا وتصل إلى دبي في الساعة 5 فجرا.



وبالإضافة إلى سيالكوت توفر طيران الإمارات لعملائها رحلات مباشرة إلى أربع مدن أخرى في باكستان هي كراتشي وإسلام أباد ولاهور وبيشاور.



وفي سبيل ضمان سلامة المسافرين والزوار والمجتمعات يعد إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR إلزامي لجميع الركاب العابرين "الترانزيت" والقادمين إلى دبي والإمارات العربية المتحدة قبل ركوب الطائرة بمن فيهم مواطني الإمارات والمقيمين والسياح بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.



