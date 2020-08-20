بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2020 في نوفمبر

أنسامد - 20 أغسطس / آب / وام - تستقطب النسخة الـ 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تستضيفها صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل نخبة من نجوم الجوجيتسو العالميين للمشاركة في أضخم البطولات وأكثرها تميزا على جدول الفعاليات العالمي.



وسيتم إغلاق باب التسجيل المبكر للمشاركة في البطولة 8 أكتوبر الجاري بينما سيكون الموعد النهائي للتسجيل بالنسبة لجميع اللاعبين الراغبين في المشاركة يوم 8 نوفمبر 2020 وذلك خلال الموقع الإلكتروني الموقع www.uaejjf.com.



وتبدأ منافسات فئة الأساتذة خلال بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 18 نوفمبر المقبل بينما ستقام منافسات فئة المحترفين في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته ويقام حفل توزيع جوائز البطولة وختام الموسم الرياضي في 22 نوفمبر.



وعبر جواو سوزا الفائز بذهبية فئة 62 كغ في نسخة عام 2019 من البطولة عن سعادته بقرار المضي قدما في تنظيم نسخة هذا العام من البطولة لا سيما وأنه كان يتطلع للمشاركة في المنافسات التي تستضيفها أبوظبي، وقال إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعتبر أضخم فعاليات الموسم وإحدى البطولات التي لا يمكن تفويت المشاركة فيها لا سيما وأنها تستضيف نخبة الرياضيين وتتميز بتنظيمها المتقن فضلا عن كونها منصة مثالية لاختبار المهارة والقدرة على مواجهة أفضل رياضيي الجوجيتسو في العالم.



وأشاد جواو سوزا حامل الحزام الأسود بجدية اتحاد الإمارات للجوجيتسو وقدرته على تنظيم هذه البطولة ما يشكل بارقة أمل كبيرة لكافة الرياضيين في العالم، معربا عن ثقته بأن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ستحمل البصمة المتميزة للاتحاد.



