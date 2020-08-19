انطلاق معرض أبوظبي للصيد و الفروسية بدورته في 27 سبتمبر

انسامد - 19 اغسطس - اب - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تنظيم الدورة الثامنة عشرة من المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض ليمتد الحدث للمرة الأولى في تاريخه على مدى 7 أيام متواصلة في نقلة نوعية يشهدها ضمن استراتيجية تطويره و تحويله إلى مهرجان شامل .



وقال معالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض إن اللفتة الكريمة لراعي الحدث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وتوجيهه بتمديد فترة المعرض ليصبح أسبوعا كاملا، جاءت نظرا للإقبال الجماهيري الواسع ورغبة كل من الزوار والعارضين على حد سواء بمنحهم فرصة أكبر للاستفادة من الحدث وعقد الصفقات، وتلبية الطموحات المتزايدة لزوار المعرض من عشاق الصقارة والصيد والفروسية من مختلف دول العالم، وذلك مع ما شهده الحدث من تضاعف عدد الزوار منذ انطلاقته في 2003 وحتى 2019 و وصوله لأكثر من مليون و 600 ألف زائر.



ونوه إلى تمكن المعرض من تحقيق نجاح كبير على مدى السنوات الماضية على جميع الأصعدة خاصة عبر الربط بين العارضين و العملاء بالمنطقة، فضلا عن إبراز جهود دولة الإمارات في مجال البيئة و حفظ الأنواع و صون التراث و الترويج له و إطلاق العديد من المبادرات و الفعاليات التي أثبتت نجاحها في الدورات الماضية وأصبحت ذات شهرة عالمية واسعة.



و قال معاليه إن الدورة القادمة ستكون مميزة كونها تأتي مع احتفاء دولة الإمارات بمرور خمسين عاما من الإنجازات والتقدم في شتى المجالات، وتطلق في الوقت ذاته مسيرة جديدة لتصميم وتخطيط الخمسين عاما القادمة للأجيال والتاريخ.



واعتمد نادي صقاري الإمارات خطة استراتيجية لتطوير المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على مدى سنواته القادمة وتتضمن مضاعفة حجم الحدث على صعيد المساحة بشكل تدريجي، وتحقيق قفزة نوعية في عدد العارضين المحليين والدوليين والدول المشاركة والزوار، والحفاظ على مكانة المعرض وريادته الدولية كحدث تجاري بارز و مهم في المنطقة يتميز بصفقات شرائية كبيرة و تحقيق مبيعات ضخمة للعارضين.



و تتضمن الخطة التوسعية الشاملة للمعرض أيضا تطوير محتوى الحدث بخدمات وتقنيات وأنشطة وفعاليات مبتكرة برؤية متجددة، والحرص على تفعيل دوره في صون التراث الوطني وتحقيق الصيد المستدام.



و أكد المنصوري أنه من هذا المنطلق، فإن نادي صقاري الإمارات، الجهة المنظمة للمعرض الدولي للصيد والفروسية، يسعى للمساهمة الفاعلة في استراتيجية العمل الوطنية الكبرى برؤية طموحة تستشرف المستقبل وتحافظ على الإنجازات في مختلف المجالات التراثية والبيئية وصون الطبيعة.



و قال معاليه إن "دولة الإمارات، وهي تستعد لعامها الخمسين، حققت خلال العقود الماضية إنجازات متفردة في شتى المجالات، واستطاعت أن تتبوأ المراكز الأولى إقليميا ودوليا في جودة التنظيم الحكومي والتنافسية الاقتصادية، والحفاظ على تراثها في الوقت نفسه و ذلك من خلال الإنجازات المشرفة التي عمل أبناء دار زايد على تحقيقها بجهود دؤوبة مخلصة ما عمل على رسم صورة حضارية مشرقة للدولة على الصعيد العالمي.



و تم اعتماد شعار الحدث للدورة القادمة "استدامة وتراث.. بروح متجددة" انعكاسا لجهود أبوظبي والعالم في تعزيز استدامة البيئة والصيد والرياضات التراثية والأعمال التجارية ذات الصلة، وبلورة استراتيجية شاملة لتطوير الحدث وابتكار المزيد من الفعاليات والأنشطة التي ترتكز على نجاحات الدورات الماضية بروح متجددة مبدعة.



و يتجلى غنى المعرض وشموليته في الأقسام الـ 11 المتنوعة التي يضمها و تشمل الفنون والحرف اليدوية، الفروسية، الصقارة، رحلات الصيد والسفاري، معدات الصيد والتخييم، أسلحة الصيد، مشاريع تعزيز التراث الثقافي والحفاظ عليه، مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق، المنتجات والخدمات البيطرية، معدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المختصة.



و يرتكز تطور المعرض على نجاحاته السابقة بعدما تضاعف عدد العارضين أكثر من 16 مرة منذ الدورة الأولى في حين استضافت الدورة الماضية ما يزيد عن 670 علامة تجارية مرموقة من 41 دولة وذلك من خلال أقسامه الممتدة على مساحة 45000 متر.



و يحظى المعرض بشعبية كبيرة ويتردد صداه في أرجاء العالم وينتظره الجمهور - أفرادا وعائلات - عاما بعد عام بفضل فعالياته التعليمية و مسابقاته المبتكرة و عروضه الحية التي تستقطب الجميع.. وقد زاره في دورته الأخيرة أكثر من 115 ألف زائر من 120 جنسية.



