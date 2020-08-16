الخارجية الإماراتية تستدعي القائم بالأعمال في سفارة إيران

أنسامد - 16 أغسطس /آب - استدعت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم / الاحد / القائم بالأعمال في سفارة إيران بأبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على التهديدات الإيرانية تجاه دولة الإمارات، معتبرة أنها تحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.



وسلمت الوزارة مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين آخرين.



و اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذا الخطاب غير مقبول و تحريضيا و يحمل تداعيات خطيرة على الأمن و الاستقرار في منطقة الخليج العربي.



ونبهت المذكرة إلى مسؤولية إيران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران و دبلوماسييها وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية و بناء على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران.



وأكدت الإمارات رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين دولة الإمارات و دولة إسرائيل معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية و اعتداء على السيادة كما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول و هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، إذ ترفض دولة الإمارات أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات كما ترفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن العلاقات بين الدول والاتفاقات و المعاهدات هي مسألة سيادية.



المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية