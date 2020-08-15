الاتحاد الأوروبي يرحب بإقامة بالعلاقات بين الإمارات وإسرائيل

أنسامد - 15 أغسطس / آب / وام - رحب " الاتحاد الأوروبي " اليوم بالإعلان عن إقامة علاقات ثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة و اسرائيل .. و أشاد بالدور البناء الذي تلعبه الولايات المتحدة في هذا الصدد.



و قال بيان صدر في بروكسل عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و الأمن باسم جميع دول الإتحاد :" إن الإمارات العربية المتحدة و إسرائيل شريكان مهمان للاتحاد الأوروبي .. و إن إقامة علاقات ثنائية بينهما خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة ككل".



و أضاف : " سنظل ملتزمين بإحلال سلام شامل و دائم في المنطقة بأسرها و مستعدين للعمل من أجل هذه الغاية مع شركائنا الإقليميين والدوليين ".



و اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي التزام إسرائيل بتعليق خطط ضم مناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب واحد خطوة إيجابية..



مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال حازما في التزامه بحل الدولتين المتفاوض عليه و القابل للحياة و المبني على المعايير المتفق عليها دوليا و القانون الدولي ".



