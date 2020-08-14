الامارات: ردود الفعل الإيجابية على الإعلان الثلاثي مشجعة

أنسامد - 14 أغسطس /آب - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم / الجمعة / إن مبادرة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، الجريئة، أتاحت المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين وإبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية.



وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع "تويتر" : ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثي مشجعة، خاصة أنه عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الأراضي الفلسطينية على فرص حل الدولتين، مشيرا إلى أن "قرار الشيخ محمد بن زايد الشجاع يعبّر عن واقعية نحن في أمس الحاجة لها. القرار الناجح فيه أخذ وعطاء وهذا ما تحقّق".



وتابع : بينما يبقى قرار السلام فلسطيني إسرائيلي بامتياز، أتاحت مبادرة الشيخ محمد بن زايد الجريئة، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية مقابل ذلك منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيداً عن المزايدات".



