مقيمون وسائحون من 46 جنسية يشاركون في الجري الثلجي

انسامد - 12 اغسطس - اب - سجل رياضيون من 46 جنسية من المقيمين والسائحين في سباق الجري الثلجي الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة "ماجد الفطيم" الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.



وكثف المجلس ومول الإمارات الاستعدادات لتنظيم السباق الذي يقام ضمن فعاليات "أسبوع دبي للرياضات الثلجية" يومي الجمعة والسبت المقبلين، وتستضيف فعالياته سكي دبي بمول الإمارات، وتم إعداد كافة التجهيزات ووضع البروتوكولات الخاصة بتنظيم الحدث، بداية من دخول المشاركين إلى مواقف السيارات وأماكن ارتداء الملابس ومضمار السباق، وحتى بعد انتهاء السباق واستلام الميداليات.



وأطلق مجلس دبي الرياضي حملة إعلامية عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المشاركين في سباق الجري الثلجي بكيفية المشاركة في السباق ونوعية الملابس التي يجب ارتداؤها أثناء الجري، كما وضح المجلس من خلال الفيديوهات التي نشرها الإجراءات الاحترازية التي يجب على كل المشاركين اتباعها خلال المنافسات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.



وعبر المشاركين في السباق عن سعادتهم وحماسهم للمشاركة في هذا الحدث الفريد الذي يوفر لهم الفرصة لتجربة جديدة من نوعها للجري أثناء فصل الصيف وسط الثلوج بدرجة حرارة تصل إلى أقل من 4 درجات تحت الصفر، كما طالبوا بتنظيم المزيد من الفعاليات المشابهة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الرياضيين للمشاركة في مثل هذه الفعاليات النادرة.



وأبدت العديد من القنوات التلفزيونية ووكالات الصحافة العالمية اهتمامًا كبير بتغطية الحدث كونه السباق الأول من نوعه في المنطقة، وحرص المجلس على تجهيز كافة الترتيبات في المكان لضمان تغطية كافة المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية بالشكل المناسب مع تحقيق التباعد الجسدي دون حدوث أي ازدحام.



تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المشاركين في السباق من السائحين الذين حرصوا على زيارة دبي وقضاء إجازتهم الصيفية فيها للاستمتاع بالأجواء الرائعة والمشاركة في الأنشطة الرياضية المتنوعة خاصة مع توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم وبعد فتح مجال الطيران إلى الإمارة من جميع دول العالم، وهو الأمر الذي يساهم في تعزيز السياحة الرياضية خاصة أن مجلس دبي الرياضي يعمل دائمًا على تعزيز التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات لممارسة الرياضة التي يفضلونها.



ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات عن سباق الجري الثلجي أو أسبوع دبي للرياضات الثلجية وغيرها من الفعاليات زيارة الموقع الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، أو متابعة التغطية المباشرة لكافة الأحداث الرياضية في حسابات المجلس على قنوات التواصل الاجتماعي باسم dubaisc