الامارات:ادراج تقنية للفحص بالليزر في مراكز المسح من المركبة

انسامد - 11 اغسطس - اب - بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي توسيع نطاق فحص الليزر باستخدام تقنية "DPI" للراغبين بالدخول إلى إمارة أبوظبي في عدة مراكز للمسح من المركبة في الدولة.



يأتي ذلك ضمن توجيهات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي.



وتتوفر الخدمة في سبعة مراكز فحص على مستوى الإمارات ويمكن للراغبين بدخول إمارة أبوظبي حجز موعد لإجراء الفحص بالليزر في أي من تلك المراكز عن طريق تطبيق شركة "صحة".



وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة" إنه تم إدراج تقنية DPI القائمة في مجموعة من مراكز المسح من المركبة في أنحاء دولة الإمارات وذلك تماشياً مع إعلان لجنة الأزمات والطوارئ ودائرة الصحة في أبوظبي إذ سيتم توفير الخدمة في المرحلة الأولى في مراكز المسح من المركبة بمدينة زايد الرياضية والكورنيش في أبوظبي والهيلي في العين وفي مراكز المسح الوطني بميناء راشد والخوانيج في دبي ورأس الخيمة والفجيرة.



وأضافت أن توفير هذه الخدمة جاء حرصا من شركة "صحة" لتسهيل دخول القادمين إلى إمارة أبوظبي حيث يمكنهم حجز موعد بسهولة عن طريق تطبيق شركة "صحة" ومن ثم إجراء الفحص وهم داخل مركباتهم في أحد مراكز أبوظبي أو العين قبل خروجهم من إمارة أبوظبي أو في أحد مراكز الإمارات الشمالية المذكورة عند عودتهم.



وأوضحت أنه سيتم توفير الفحص باستخدام تقنية "DPI" التي تعتمد على أشعة الليزر في مراكز إضافية قريباً بمشيئة الله.



ويتم حجز موعد لإجراء الفحص بالليزر عن طريق تطبيق شركة صحة ودفع تكلفة الفحص التي تبلغ 50 درهماً بحيث يتم أخذ عينة دم عند زيارة المركز لفحص العينة وإظهار النتيجة خلال دقائق وفي حال أظهرت النتيجة بأن هناك حاجة لإجراء مسحة الأنف فيتم إجراء المسحة ومن ثم يتعين على المراجع عزل نفسه لحين ظهور نتيجة المسحة أما في حال أظهرت النتيجة عدم الحاجة لذلك فسيستلم المراجع رسالة نصية قصيرة تمكنه من دخول إمارة أبوظبي خلال 48 ساعة من تاريخ ظهور النتيجة.



الجدير بالذكر أن مراكز المسح في أبوظبي والعين تعمل من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً كما تعمل مراكز المسح في الإمارات الشمالية على مدار 7 أيام من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً.



