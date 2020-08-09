السعودية تسجل 37 وفاة جديدة بكورونا

أنسامد - 9 أغسطس /آب - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم / الأحد / في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا تسجيل 1428 حالة جديدة للوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.



وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة ليبلغ 288690 ، بما في ذلك 33484 حالة نشطة منها 1816 مريضا في حالة حرجة.



ورصدت الوزارة 37 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 3167 حالة وفاة. وتماثل 1599 مريضا للشفاء من العدوى منذ أمس في المملكة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 252039 شخصا.



