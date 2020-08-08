عبدالله بن زايد يهنئ سامح شكري بإتفاق الحدود مع اليونان

أنسامد - 8 أغسطس / آب / وام - توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالتهنئة إلى معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه سموه مع معالي سامح شكري حيث تم خلاله بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن هذا الاتفاق يشكل خطوة هامة تعكس جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية اليونان الصديقة لترسيخ دعائم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.



وأشاد سموه بجهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بينهما والذي أسفر عن توقيع هذا الاتفاق الهام بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.



وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا لعلاقتها الاستراتيجية مع مصر واليونان معربا عن تطلعه أن يسهم هذا الاتفاق بين البلدين في فتح آفاق واعدة لهم في قطاع الطاقة الحيوي بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما.



