السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أواخر أبريل

أنسامد - 2 أغسطس /آب - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم / الأحد / تسجيل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أدنى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ أكثر من ثلاثة أشهر.



وأعلنت وزارة الصحة رصد 1357 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1573 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ 30 أبريل عندما تم رصد 1344 إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا في السعودية 278.835 حالة.



وأكدت وزارة الصحة تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2917 حالة. كما أعلنت الوزارة تسجيل 2533 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الوباء في البلاد إلى 240.081 شخصا.



