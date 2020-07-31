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الملك سلمان: إجراءات الحج هدفها حماية ضيوف الرحمن
    أنسامد - 31 يوليو / تموز - قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، إن العالم يمر بظروف استثنائية عصيبة ألقت بآثارها على الإنسانية، لذا مع تفشي الجائحة اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود، مضيفا أن إجراءات الحج هذا العام هدفها حماية ضيوف الرحمن من آثار الوباء.

    جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الإعلام السعودي ماجد عبد الله القصبي نيابة عن خادم الحرمين.

    وأشار إلى أنه "مع التفشي الواسع للجائحة، وتأكيد خطورتها على البشر، فقد اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود جدا من جنسيات متعددة، تأكيدا على إقامة الشعيرة، رغم صعوبة الظروف، وحفاظا على أقصى معدلات الأمان والسلامة الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسكهم في أجواء روحانية" وأضاف : نقدر الثقة العالية من إخواننا المسلمين بما اتخذناه من إجراءات بهذا الخصوص".

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